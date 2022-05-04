Сторожук: «Сегодня уже приблизительно то, что хотим видеть»

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня, наверное, тот момент, когда пришло время. Да, был момент адаптации, притирки тренерского штаба с командой, знакомились, в принципе. Наверное, пришло время, и победа над «Ростовом» вдохновила на такую игру сегодня. Но сегодня уже приблизительно то, что хотим видеть. Но еще есть моменты, больше реализация… сегодня могли еще в первом тайме решать исход матча более спокойно. Думаю, болельщикам понравилось, болельщикам спасибо за поддержку. Мы ее чувствуем и вдохновляемся этой поддержкой, и они нас несут вперед.