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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «Сегодня уже приблизительно то, что хотим видеть»

04 Мая 2022 • 21:24 Комментировать
Краснодар
1:0
Локомотив Москва
окончен

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня, наверное, тот момент, когда пришло время. Да, был момент адаптации, притирки тренерского штаба с командой, знакомились, в принципе. Наверное, пришло время, и победа над «Ростовом» вдохновила на такую игру сегодня. Но сегодня уже приблизительно то, что хотим видеть. Но еще есть моменты, больше реализация… сегодня могли еще в первом тайме решать исход матча более спокойно. Думаю, болельщикам понравилось, болельщикам спасибо за поддержку. Мы ее чувствуем и вдохновляемся этой поддержкой, и они нас несут вперед.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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