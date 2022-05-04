Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может вернуться в «Краснодар» по окончании нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, Комличенко принадлежит московскому «Динамо» и выступает за «Ростов» на правах аренды.

Произойдёт этот трансфер в том случае, если руководство ростовчан примет решение не выкупать футболиста. По информации источника, возможный переход оценивается в три миллиона евро. В такую же стоимость игрока оценивает портал Transfermarkt.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Ростов» 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Отметим, что Комличенко — воспитанник «Краснодара».