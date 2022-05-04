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Максим Деменко: «Краснодар» ещё будет бороться за тройку» эксклюзив

04 Мая 2022 • 21:46 Комментировать
Краснодар
1:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «быков» над «Локомотивом».

«Хорошая игра была, бойцовская. Игры «Краснодара» мне вообще нравятся. Команда не меняет стиль игры независимо от состава. «Краснодар» играет в открытый футбол, он более интересный, матчи никогда не сушат. «Локомотив» играет совсем в другой футбол. Игра была эмоциональной. Судейские моменты некоторые не понимаю, но туда не влезаю, потому что судейские трактовки сейчас такие, что невозможно понять, почему и как. По игре не сказал бы, что «Краснодар» победил заслуженно. Но для ребят эта победа очень важна.

В любом случае «Краснодар» ещё будет бороться за тройку. Все силы будут приложены. Ребята получают колоссальный опыт, любая победа сейчас даёт импульс для дальнейшего развития игры и уверенности.

У «Локомотива» есть проблемы. Заур Хапов видимо сейчас сам не понимает, что с командой. Так бывает. Перестановки сыграли свою роль. Я не вижу в «Локомотиве» горящих глаз, чтобы они хотели выгрызать победу. Это, кстати, подчеркнул и Артём Дзюба. Не видно рвения к победе. Думаю, проблема в самом коллективе», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Максим Деменко
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