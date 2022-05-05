Червиченко назвал две причины провала «Локомотива»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах московского «Локомотива» в текущем сезоне. В беседе с корреспондентом Rusfootball функционер выделил две причины неудачного выступления «железнодорожников».

Первая – это трансферы, которые, по мнению Червиченко, абсолютно не усилили команду. Вторая – очень слабая тренерская позиция.

В последнем матче «железнодорожники» потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. За три тура до конца сезона «Локомотив» занимает лишь шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.