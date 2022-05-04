Черников вывел «Краснодар» вперёд на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч перенесённого 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимает «Локомотив».

На 82-й минуте матча защитник «быков» Александр Черников дальним ударом поразил ворота «Локомотива» и вывел свою команду вперёд.

В нынешнем сезоне Черников сыграл за основную команду 20 матчей в РПЛ и забил один мяч. Защитник знаменит своими нарушениями дисциплины. Черников в 20 матчах получил 15 жёлтых карточек и дважды удалялся.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиге занимает пятое место с 42 очками. «Локомотив» идёт на строчку ниже, имея в активе 41 очко.