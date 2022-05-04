Булыкин: «Давно хотел, чтобы в российских командах играло больше своих молодых ребят»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от перенесённого матча 19-го труа РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся в гостях с «Краснодаром».

Экс-футболист считает, что шансы команд в этой встрече равны. Также он поделился мнением о молодых футболистах «быков», заявив, что давно хотел видеть больше россиян в составах команд РПЛ.

«Я давно говорил, что нужно доверять молодым игрокам. Многие хотят покупать иностранцев, а они, как показывает практика, просто занимают места российских футболистов», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.