Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хапов рассказал о мотивации «Локомотива» в связи с отсутствием еврокубков

04 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Краснодар
0:0
Локомотив Москва
2.40 3.70 2.75
перерыв

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о предстоящей встрече. Насколько опасен соперник, в составе которого половина и даже большая часть из воспитанников клубной академии?

- В Краснодаре всегда приятно играть, у молодых сейчас очень хороший шанс себя проявить. Конечно, у них произошли очень большие изменения, но повторюсь, для молодых это очень хороший тест.

- В свете последних событий, известий, что российские клубы не выступят в еврокубках, насколько сложно мотивировать сейчас игроков, за что им бороться? Вроде бы и тройка недалеко, а что с ней делать в дальнейшем?

- Мотивация всегда есть, мотивация выиграть матч, мотивация подняться в турнирной таблице. У нас есть и у «Краснодара» шанс попасть в тройку. Каждая команда будет решать свои задачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Заур Хапов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Краснодар 0:0 Локомотив Москва 2.40 3.70 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Разрыв и пожар»: жена экс-игрока сборной России взорвала сеть горячими снимками 1 фото
19:17 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» попытается подписать Глебова и Сперцяна, в случае ухода из клуба Шиманьски и Моро
19:01 · Россия. Премьер-лига
Сторожук о воспитанниках академии «Краснодара»: «Настало время доказывать, показывать и совершенствоваться»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин вернётся в «Краснодар» в следующем сезоне 2
18:56 · Россия. Премьер-лига
Хапов рассказал о мотивации «Локомотива» в связи с отсутствием еврокубков
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» — «Локомотив»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал проблемную позицию в «Зените»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола рассказал о будущем футболиста
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нашло усиление в «Локомотиве»
17:47 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали лучшего футболиста апреля
17:21 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» поставили цель на следующий сезон
17:18 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой объяснил, почему Владимир Федотов не пойдёт в «Спартак»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Великобритания ввела санкции против Орешкина
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Ваноли: «До Паоло в «Спартаке» не было эмоционального специалиста» 1
Все новости
Рекомендуем