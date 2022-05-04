Хапов рассказал о мотивации «Локомотива» в связи с отсутствием еврокубков

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о предстоящей встрече. Насколько опасен соперник, в составе которого половина и даже большая часть из воспитанников клубной академии?

- В Краснодаре всегда приятно играть, у молодых сейчас очень хороший шанс себя проявить. Конечно, у них произошли очень большие изменения, но повторюсь, для молодых это очень хороший тест.

- В свете последних событий, известий, что российские клубы не выступят в еврокубках, насколько сложно мотивировать сейчас игроков, за что им бороться? Вроде бы и тройка недалеко, а что с ней делать в дальнейшем?

- Мотивация всегда есть, мотивация выиграть матч, мотивация подняться в турнирной таблице. У нас есть и у «Краснодара» шанс попасть в тройку. Каждая команда будет решать свои задачи.