«Крылья Советов» хотят выкупить Гапонова и продлить аренду Глушенкова

«Крылья Советов» хотят сохранить футболистов «Спартака» Максиму Глушенкова и Илью Гапонова в клубе.

«РБ Спорт» сообщает, что самарский клуб намерен выкупить Гапонова у «красно-белых». Ситуация с Глушенковым сложнее, из-за высокой стоимости футболиста попробуют снова арендовать.

Максим Глушенков в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет полтора миллиона евро.

Илья Гапонов в этом сезоне принял участие в 4 матчах и отдал одну голевую передачу с учетом всех турниров.