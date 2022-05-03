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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» хотят выкупить Гапонова и продлить аренду Глушенкова

03 Мая 2022 • 15:24 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
2.40 3.50 2.85
04.05 19:00

«Крылья Советов» хотят сохранить футболистов «Спартака» Максиму Глушенкова и Илью Гапонова в клубе.

«РБ Спорт» сообщает, что самарский клуб намерен выкупить Гапонова у «красно-белых». Ситуация с Глушенковым сложнее, из-за высокой стоимости футболиста попробуют снова арендовать.

Максим Глушенков в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет полтора миллиона евро.

Илья Гапонов в этом сезоне принял участие в 4 матчах и отдал одну голевую передачу с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Максим Глушенков Илья Гапонов
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