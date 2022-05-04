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«Краснодар» в матче с тремя удалениями переиграл «Локомотив» и подобрался к ЦСКА

04 Мая 2022 • 20:57 Комментировать
Краснодар
1:0
Локомотив Москва
окончен

В перенесённом матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Локомотив».

Протокол игры  
Краснодар 1:0Локомотив Москва
(1:0) Черников Александр83'   
Сафонов МатвейВолков Сергей Евгеньевич  87' (Якимов Вячеслав (  87') Литвинов ВячеславСорокин ЕгорИсаенко ОлегКривцов Никита  71' (Апеков Руслан (  71'   77') Черников Александр   90'Сперцян ЭдуардМанелов Ираклий  87' (Самко Владислав (  87') Ионов АлексейОлусегун Олакунле
Запасные: Бородин Сергей АлексеевичМацукатов АлексАгкацев СтаниславИльин ВладимирКокоев ДавидСухорученко МихаилГородов ЕвгенийГазинский ЮрийЧернов Евгений
Гилерме Маринато   70'Живоглядов ДмитрийМампаси МаркЕдвай Тин   20'Рыбус Мацей   36'Бека-Бека АлексисМарадишвили Константин   48'Керк Джирано  74' (Камано Франсуа (  74') Жемалетдинов Рифат  54' (Карпукас Артём (  54') Изидор ВильсонКухта Ян  74' (Миранчук Антон (  74')
Запасные: Ненахов МаксимЧёрный АртурБабкин СергейМагкеев СтаниславСавин АндрейРыбчинский ДмитрийТикнизян НаирПетров Максим ВячеславовичХудяков Даниил
04 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Игра 19-го тура должна была состояться ещё 27-го февраля, но обстоятельства перенесли её аж на два месяца. За это время многое изменилось. «Локомотив» уже возглавляет Заур Хапов и параллельно с Александром Сторожуком он строит по сути новую команду. «Краснодар» и «Локомотив» соседи в турнирной таблице – занимают 5 и 6 строчки, но ни на что не претендуют, в своё удовольствие доигрывают сезон, строят планы на новый.

Много забивают, играют весело оба сегодняшних соперника, но вот в очном матче что-то слишком уважили атаку друг друга. «Локо» вышел в сильнейшем сочетании, вперёд отрядив легионеров: Бека, Керк, Кухта, Изидор, которым помогал Рифат Жемалетдинов. «Краснодар» тоже был в оптимальном на данный момент сочетании: Олусегун, Волков, Манелов, Ионов, Сперцян. И довольно бодро начали команды.

Минуте на десятой первая толковая атака «Локомотива» переросла в опасный момент. Керк сыграл пяткой, переадресовав мяч на Кухту. Чех мяч не принял, но отскок достался Изидору, и Вильсон уже решил – осмотрелся и пробил аккурат под штангу. Только бравый прыжок Матвея Сафонов спас «Краснодар» от пропущенного мяча. В ответ Олусегун блеснул индивидуальными действиями и свой рейд завершил плотным ударом под перекладину. Гилерме показал, что и он в полном порядке.

А самый верный шанс отличиться в первом тайме был у Манелова. Ираклий сам же разогнал атаку три в три, на дуге штрафной площади покатил мяч Ионову, получил ответную передачу и завершал уже ударом в упор. Но как раз в Гилерме и попал. Сам же Манелов поспел на добивание, в падении пальнув уже мимо ворот. Шикарнейший момент «Краснодара» по сути завершил первый тайм, больше команды друг друга не потревожили и ушли отдыхать.

Зато вторая половина встречи началась очень задорно. Гилерме неудачную передачу отдал на Марадишвили, того обокрал Петров и собрался на свидание с незадачливым голкипером, но получил мощнейший удар сзади по ногам. Неоспоримая красная карточка, которую Константин моментально перед собой увидел. Со стандарта Ионова нанести опасного удара не сумел, но преимущество перекочевало к «Краснодару», хозяева стали раскачивать гостей постоянными атаками.

Но удивительным образом гол хозяев случился только при равных составах. За 15 минут до конца матча Апеков шипами влетел в голеностоп Жемалетдинову и получил прямую красную карточку, а за 7 минут до конца матча забил Черников. Исаенко с угла штрафной отпасовал в центр, Александр смачно пробил, мяч рикошетом от штанги оказался в сетке – 1:0. На последних секундах герой матч успел ещё схватить вторую жёлтую карточку за удар локтем в верховой борьбе. Удалил арбитр Черникова, но на результат это уже повлиять не могло. «Краснодар» добыл победу в равных составах (10 на 10), доиграл 9 на 10, ещё оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице и приблизился к ЦСКА.

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