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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черников: «Первый и второй тайм был за нами, полная доминация»

04 Мая 2022 • 21:17 Комментировать
Краснодар
1:0
Локомотив Москва
окончен

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Локомотив» (1:0) Александр Черников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Давай сначала с того мяча, который ты забил. Как принял решение, как ударил и как понял, что это то, что залетает?

- Честно говоря, каждый матч выхожу с целью нанести как минимум один удар. Иногда не получается, иногда получается, но не достигало цели, так сказать. Сегодня была возможность, я ею воспользовался. Так сложилось, что попал. Я очень рад.

- Насколько сильно омрачили последние минуты, когда  ты был вынужден заранее уйти с поля?

- Честно говоря, меня немного злит то, что я удален, уже в третий раз за сезон. Я сделаю работу над ошибками. Конечно, это неприятно, но главное, что команда победила. Поздравляю весь город с победой.

- Несколько слов об игре, которая вроде бы удавалась, долгое время не удавалось забить, были моменты у «Локомотива». Насколько всё это на поле выглядело таким сложным и серьезным?

- В той игре после матча я сказал, что мы всегда выходим, чтобы показывать качественную игру. Сегодня я считаю, что первый и второй тайм был за нами, полная доминация. Много голевых моментов, если бы не выиграли, было бы очень обидно. Но считаю, что выиграли заслуженно.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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