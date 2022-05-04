Андреев — о жалобе Матюнина: «В комитет по этике пока ничего не поступало»

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Матюнин подал жалобу на президента РФС Ашота Хачатурянца.

Андреев сообщил, что Матюнин подал жалобу непосредственно руководству РФС, а в комитет по этике пока ничего не поступало.

«Наверное, они рассмотрят этот вопрос и тогда уже решат, стоит ли нас подключать к этому процессу.

Будет ли вызван Хачатурянц на комитет? Безусловно! Все, кто участвуют, будут вызваны. Но пока трудно сказать, дойдёт ли дело для нас», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» Хачатурянц раскритиковал бригаду арбитров, обслуживавшую эту игру. Главный судья той встречи Матюнин подал жалобу на президента РФС, посчитав, что слова Хачатурянца могли повлиять на решение ЭСК, которая впоследствии определила две результативные ошибки арбитра в пользу подмосковной команды.