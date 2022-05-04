Кузьмичёв — о бане УЕФА: «Придётся дрверять своим воспитанникам от безысходности»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем российского футбола в условиях бана УЕФА.

Кузьмичёв отметил, что решение УЕФА отстранить российские команды от участия в международных турнирах на следующий сезон, не стало для него неожиданностью, а также предположил, как клубы будут справляться с возможным оттоком легионеров из российского чемпионата.

«Все эти решения лежат на поверхности, и не надо было себя тешить надеждами. Теперь придётся доверять своим воспитанникам от безысходности. Когда станет меньше возможностей приглашать квалифицированных иностранцев, клубы будут использовать свой внутренний резерв. Но это не значит, что он будет качественным», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая нынешнего года УЕФА отстранила сборную России от участия в Лиге наций, а российские клубы не смогут участвовать в еврокубковых турнирах в следующем сезоне.