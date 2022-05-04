Хапов: «Матчи не выигрываются, когда полтора момента имеешь»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о матче, который получился не в вашу пользу.

- Матчи не выигрываются, когда полтора момента ты имеешь, у нас в атаке ничего не получалось, мы очень мало создавали моментов, и тяжело было рассчитывать на выигрыш.

- Насколько сильно сказалось на игре вашей команды удаление Константина Марадишвили? Какие перестановки делали? Что не получилось?

- У нас это, по-моему, уже девятое удаление. Не то, что мы адаптировались, но из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась. Но когда составы выровнялись, чуть-чуть и преимущество было, могли там и забить. Но еще раз повторюсь, в атаке вообще не убедительно выглядели.