Бека Бека назвал причину поражения в матче от «Краснодара»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека подвел итог матча, перенесённого 19-го тура РПЛ, в котором его команда уступила «Краснодару» со счётом 0:1.

«Думаю, нас очень сильно подвела ошибка, которую мы допустили и получили красную карточку. Это осложнило нам задачу, нам не удавалось сохранять долго мяч, также допускали ошибки в защите», — цитирует Беку Беку ТАСС.

Полузащитник добавил, что игроки «Локомотива» не смотрят в турнирную таблицу РПЛ и заявил, что у команды главной задачей является победа в оставшихся матчах чемпионата России. Француз признал, что «железнодорожники» знали, что матч с «Краснодаром» будет очень сложным, так как «быки» - это серьёзный соперник.

Победа «Краснодара» над «Локомотивом» принесла «быкам» 45 очко после 27 туров РПЛ. Команда осталась на пятой строчке в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 очком остался на шестой строчке.