Ильин: «Почему не играю? Вопрос не ко мне, травмы у меня нет»

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал победу своей команды в перенесённом матче 19-го тура РПЛ над «Локомотивом» (1:0), а также поделился мнением о своём положении в стане «быков».

«Команда победила, всё здорово. Идём дальше. Почему не играю? Вопрос не ко мне. Травмы у меня никакой нет», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В последний раз Ильин выходил на замену в матче 26-го тура против «Зенита» (1:3). Всего в текущем сезоне 29-летний форвард провёл в составе «Краснодара» 23 матча, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

После 27 проведённых матчей «быки» располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующей тройки на четыре очка.