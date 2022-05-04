Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин сообщил, что его клиент не примет участия в перенесённом матче 19-го тура против «Краснодара».

В разговоре со Sport24 Банатин сообщил, что Баринов травмировал голеностоп, однако заверил, что это повреждение не имеет серьёзного характера.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провёл в составе «Локомотива» 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.