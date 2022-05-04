Уткин вернётся в «Краснодар» в следующем сезоне

Полузащитник «Краснодара», выступающий на правах аренды за «Ахмат», вернётся в родной клуб, сообщает «Матч ТВ».

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что команда из Грозного заинтересована в выкупе контракта у футболиста.

В текущем сезоне Уткин принял участие в 25 матчах за «Ахмат», в которых смог поразить ворота соперников 9 раз. После 27 туров он является лучшим бомбардиром своей команды.

Стоит отметить, что 22-летний Уткин является воспитанником «Краснодара» и с лета 2021 года выступает на правах аренды за «Ахмат». В «Краснодар» он вернётся в июле 2022 года.