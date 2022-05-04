Бывший президент «Локомотива» назвал «Краснодар» примером для всех клубов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов подвёл итог перенесённого матча 19-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» победил «железнодорожников» со счётом 1:0.

По мнению Наумова, в условии изоляции от Европы российские команды должны обращать внимание на свои спортивные школы и воспитанников. Функционер заявил, что российским клубам нужно брать свои резервы и делать команду, как это сделал «Краснодар».

«Абсолютно правда, что «Краснодар» является примером для клубов, ноющих об отсутствии легионеров», — сказал Наумов «Чемпионату».

Напомним, в матче перенесённого 19-го тура «Краснодар» победил «Локомотив» со счётом 1:0. Стоит отметить, что «быки» играют в чемпионате России без легионеров.

После 27 туров команда набрала 45 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.