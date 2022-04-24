Бейл назвал нелепостью своё удаление в матче с «Химками»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал своё удаление в матче 26-го тура РПЛ, в котором его команда потерпела разгромное поражение от «Химок» (1:4).

«Моя красная карточка — это глупая нелепость. Я был первым на мяче, но в последний момент моя нога соскользнула и попала по ноге Мирзова», — приводит слова Бейла «Спорт-Экспресс».

26-летний голландец выразил разочарование результатом встречи, а также прокомментировал действия голкипера самарцев Ивана Ломаева, вышедшего к центру поля и потерявшего там мяч. Это действие вратаря привело к третьему пропущенному мячу «Крыльев».

«Мы пошли вперёд всей командой и проиграли с большим счётом, такое случается, ничего страшного», — заявил Бейл.

Отметим, что помимо Бейла, по ходу игры был также удалён полузащитник самарцев Денис Якуба. После 26 туров «Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков.