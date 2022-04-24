Федотов: «Гол Мирзова нельзя было засчитывать»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Напомним, главный арбитр встречи Алесей Матюнин удалил двух футболистов «Крыльев», а также поставил пенальти в ворота гостей.

«Таких пенальти можно ставить очень много — это лёгкая задержка. Но я не понимаю, почему был засчитан гол Мирзова. Почему судья VAR Шадыханов не позвал Матюнина смотреть этот момент? Этот гол нельзя было засчитывать, а он стал ключевым», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Экс-судья считает, что отказываться от системы VAR после таких ошибок не стоит, но нужно над ней работать.

За четыре тура до конца чемпионата «Крылья Советов» уверенно располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице, а «Химки» продолжают вести борьбу за выживание. Сейчас подопечные Сергея Юрана делят 12-е-место с «Нижним Новгородом», отставая от 11-го «Рубина» на два очка.