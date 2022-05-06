Матюнин, провалившийся на полиграфе, изгнан из чата судей РПЛ

Рефери Алексей Матюнин, который не прошел проверку на детекторе лжи, был удален из общего чата судей российской Премьер-лиги. Об этом поведал экс-арбитр Игорь Федотов.

В своем телеграм-канале Федотов написал, что Матюнина исключили не просто так. В связи с этим стоит сделать вывод, что там все серьезно, подчеркнул бывший рефери.

Напомним, что Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам встречи чемпионата России между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов» (4:1). В той игре бригада судей дважды допустила ошибки в пользу «Химок», что признала ЭСК.