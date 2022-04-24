Садыгов забил «Крыльям», воспользовавшись ошибкой Ломаева

Несколько минут назад завершился матч 26-го тура РПЛ между «Химками» и самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

На 88-й минуте встречи голкипер гостей Иван Ломаев потерял мяч в центре поля — чем воспользовался нападающий «Химок» Илья Садыгов, забивший гол в пустые ворота. Этот мяч стал для 21-летнего форварда вторым в текущем сезоне РПЛ.

Триумф позволил «Химкам» набрать 28 очков и сравняться по этому показателю с «Нижним Новгородом». «Крылья Советов» с 38 баллами продолжают занимать 7-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.