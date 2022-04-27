ЭСК РФС признал, что Матюнин совершил две ошибки в матче «Химки» - «Крылья Советов»

Арбитр Алексей Матюнин совершил две серьёзные ошибки в матче РПЛ между «Химками» и самарскими «Крыльями Советов».

Представители ЭСК РФС приняли решение, что Матюнин ошибочно назначил одиннадцатиметровый в ворота самарского клуба, а также совершил ошибку, когда засчитал гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова. Напомним, что в итоге подмосковная команда одержала крупную победу со счётом 4:1.

Стоит отметить, что до этого в прессе появилась информация о том, что Матюнин и Павел Шадыханов, который работал на этом матче на ВАР, могут быть отстранены до конца сезона.