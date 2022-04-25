Юран прокомментировал отсутствие Жиркова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура РПЛ рассказал о перестановках в составе подмосковной команды.

Специалист отдельно объяснил выход на поле нападающего Ильи Садыгова и отсутствие защитника Юрия Жиркова.

«Жирков тренируется, у него всё нормально. Решил, что в этот раз будут другие футболисты. С Садыговым у нас подписан контракт. Только я решаю, когда впускать его на поле», — приводит слова Юрана пресс-служба «Химок».

Специалист отметил, что тренерский штаб сам определяет, кого выпускать в стартовом составе, за что и несёт ответственность.

Напомним, 21-летний Садыгов является сыном главного спонсора подмосковного клуба — Туфана Садыгова. В матче с «Крыльями» он отличился забитым мячом, который стал для молодого форварда вторым в нынешнем сезоне.

38-летний Жирков в последний раз появлялся на поле 6 марта в матче 20-го тура против «Локомотива» (2:3).

Эта победа позволила «Химкам» набрать 28 очков и сравняться по этому показателю с «Нижним Новгородом», разделив с командой Александра Кержакова 12-е место в турнирной таблице РПЛ.