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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить от судейства до конца сезона

27 Апреля 2022 • 12:09 Комментировать (1)
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

Арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов, которые работали на матче между «Химками» и «Крыльями Советов», могут быть отстранены от работы до конца сезона.

По информации Metaraitings.ru, обоих арбитров могут серьёзно наказать из-за поединка между «Химками» и «Крыльями Советов», в котором Матюнин удалил двух игроков самарской команды. В итоге «крылышки» крупно уступили подмосковному клубу со счётом 1:4. Судьям теперь грозит отстранение до конца этого сезона.

Напомним, что Алексей Матюнин на этом матче работал главным арбитром, а Павел Шадыханов отвечал за ВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Судейство Алексей Матюнин Павел Шадыханов
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