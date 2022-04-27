Арбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить от судейства до конца сезона

Арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов, которые работали на матче между «Химками» и «Крыльями Советов», могут быть отстранены от работы до конца сезона.

По информации Metaraitings.ru, обоих арбитров могут серьёзно наказать из-за поединка между «Химками» и «Крыльями Советов», в котором Матюнин удалил двух игроков самарской команды. В итоге «крылышки» крупно уступили подмосковному клубу со счётом 1:4. Судьям теперь грозит отстранение до конца этого сезона.

Напомним, что Алексей Матюнин на этом матче работал главным арбитром, а Павел Шадыханов отвечал за ВАР.