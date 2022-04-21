Черевченко: «Изначально не хотел возвращаться в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как происходило его возвращение в подмосковный клуб по ходу нынешнего сезона.

Напомним, 25 октября прошлого года специалист был уволен с поста главного тренера команды, но уже 19 ноября он снова возглавил подмосковный коллектив.

«Я не знаю, кто там принимал решение. Изначально у меня не было желания возвращаться, но после того, как мы приехали всем штабом на встречу с Садыговым, приняли общее решение, что вернёмся», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Несмотря на возвращение, Черевченко снова был уволен 22 февраля нынешнего года. Сейчас «Химками» руководит Сергей Юран. После 25 туров подмосковный коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.