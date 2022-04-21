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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко: «Изначально не хотел возвращаться в «Химки»

21 Апреля 2022 • 11:44 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
24.04 14:00

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как происходило его возвращение в подмосковный клуб по ходу нынешнего сезона.

Напомним, 25 октября прошлого года специалист был уволен с поста главного тренера команды, но уже 19 ноября он снова возглавил подмосковный коллектив.

«Я не знаю, кто там принимал решение. Изначально у меня не было желания возвращаться, но после того, как мы приехали всем штабом на встречу с Садыговым, приняли общее решение, что вернёмся», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Несмотря на возвращение, Черевченко снова был уволен 22 февраля нынешнего года. Сейчас «Химками» руководит Сергей Юран. После 25 туров подмосковный коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
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ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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