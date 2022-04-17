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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин сомневается в том, что «Крылья Советов» смогут выйти в еврокубки

17 Апреля 2022 • 22:32 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
24.04 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин усомнился в том, что его команда сможет выйти в Лигу чемпионов или Европы по итогам сезона-2021/22.

«Вряд ли мы выйдем в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Нет смысла об этом говорить. Нам надо в оставшееся время взять максимум. Мы должны много играть, тренироваться, улучшать качество своей игры», - приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

Напомним, до окончания чемпионата России осталось 5 туров. «Крыльям» предстоит сыграть против «Химок», «Спартака», «Динамо», «Ахмата» и «Локомотива».

На данный момент самарская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в активе.


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Крылья Советов Игорь Осинькин РПЛ
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окончен Крылья Советов 2:0 Краснодар 1.65 3.85 5.50
окончен Сочи 2:2 Локомотив Москва 1.75 3.70 4.70
окончен Нижний Новгород 0:0 Химки
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