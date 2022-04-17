Осинькин сомневается в том, что «Крылья Советов» смогут выйти в еврокубки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин усомнился в том, что его команда сможет выйти в Лигу чемпионов или Европы по итогам сезона-2021/22.

«Вряд ли мы выйдем в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Нет смысла об этом говорить. Нам надо в оставшееся время взять максимум. Мы должны много играть, тренироваться, улучшать качество своей игры», - приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

Напомним, до окончания чемпионата России осталось 5 туров. «Крыльям» предстоит сыграть против «Химок», «Спартака», «Динамо», «Ахмата» и «Локомотива».

На данный момент самарская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в активе.