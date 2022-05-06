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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья Матюнин не прошёл проверку на полиграфе

06 Мая 2022 • 12:04 Комментировать
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

Российский арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе после скандального матча между «Химками» и «Крыльями Советов».

По информации «РБ-Спорт», арбитры Алексей Матюнин и работавший на ВАР Павел Шадыханов были вызваны для прохождения полиграфа. Шадыханов успешно прошёл проверку, а вот Матюнин не сумел сделать этого.

Напомним, что представители ЭСК РФС подтвердили, что Матюнин, который работал главным арбитром на матче между «Химками» и «Крыльями Советов», совершил две результативные ошибки в пользу подмосковной команды. В итоге «Химки» одержали крупную победу со счётом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Алексей Матюнин
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