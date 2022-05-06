Судья Матюнин не прошёл проверку на полиграфе

Российский арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе после скандального матча между «Химками» и «Крыльями Советов».

По информации «РБ-Спорт», арбитры Алексей Матюнин и работавший на ВАР Павел Шадыханов были вызваны для прохождения полиграфа. Шадыханов успешно прошёл проверку, а вот Матюнин не сумел сделать этого.

Напомним, что представители ЭСК РФС подтвердили, что Матюнин, который работал главным арбитром на матче между «Химками» и «Крыльями Советов», совершил две результативные ошибки в пользу подмосковной команды. В итоге «Химки» одержали крупную победу со счётом 4:1.