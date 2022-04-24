Два удаления, ВАР, пенальти Глушакова, гол с центра поля, автогол: «Химки» крупно разделали «Крылья Советов» в насыщенном матче

Дуэль команд Сергея Юрана и Игоря Осинькина произошла в Подмосковье.

«Химки» весной набрали отличный для аутсайдера ход – три победы подряд, окаймлённые двумя нулевыми ничьими, позволили им почти покинуть даже зону стыков. Но дело выживания ещё не сделано. В 26-м туре химчанам довелось принимать «Крылья Советов» – одну их самых привлекательных команд РПЛ по игре. Самарцам вылет не грозит точно, и они могут вести импровизированную борьбу за зону еврокубков, которой в чемпионате России больше нет.

Волжане привлекательней смотрелись в первом тайме. На 24-й минуте Ежов оказался в перспективной позиции, но побоялся взять на себя ответственность – либо пробить, либо прорваться сквозь пустую зону ближе к Лантратову. Вместо этого Ежов отпасовал влево Глушенкову, чей прострел был прерван обороной хозяев. Однако в скором эпизоде «Химкам» уже не повезло. После навеса на левый полуфланг со штрафного Гапонов сделал скидку, мяч пролетел мимо Солдатенкова, а Глушенков переправил его в ближний угол (0:1).

Дальше давление на ворота подмосковного клуба продолжилось. Наиболее убойный шанс имел Горшков, с лёта замыкавший левую штангу на подаче Глушенкова с правой стороны, – пробил не в самый угол и попал в Лантратова. Позже гости отошли назад, но ровной и спокойной концовки тайма у них не получилось. Самарцы сами придумали в свои ворота пенальти. Набиуллин подал со штрафного на дальнюю штангу, и мяч забрал Ломаев, однако недалеко от другой штанги Якуба зачем-то прихватил за футболку Тихого. Судья Алексей Матюнин не только поставил пенальти, реализованный Глушаковым в левый угол, но и выписал вторую жёлтую карточку Якубе.

После перерыва неудачи волжан удвоились – они пропустили новый гол, а также напоролись на ещё одно удаление, только теперь эти игровые события не были друг с другом связаны. Сначала гости во время подачи Глушакова с углового оставили в своей штрафной Мирзова абсолютно неприкрытым, и он скорректировал мяч по назначению ногой (2:1). Глушенков после передачи Коваленко из убойной дистанции отправил мяч выше створа, прежде чем Бейл в подкате неосмотрительно заехал прямой ногой в голеностоп Мирзова. Здесь тоже сказался ВАР. Матюнин второй раз обратился к помощи видеоповтора и предъявил нарушителю прямую красную карточку.

Надо отдать самарцам должное, они рук не опустили и играть не бросили. Но трудно сохранять стройность своих рядов, особенно оборонительных, если у тебя на два игрока меньше, а ты хочешь забить в чужие ворота. Глушаков, Главчич и Мирзов прощали визитёров, но в концовке те дрогнули сами. Ломаев выскочил в центр поля и подарил мяч Садыгову, поразившему пустые ворота, а Солдатенков после прострела Боженова срезал мяч в собственные ворота. 4:1. Химчане эффектно одерживают четвёртую победу за пять последних матчей, но остаются в зоне стыков.

Кирилл Иванцов