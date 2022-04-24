Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два удаления, ВАР, пенальти Глушакова, гол с центра поля, автогол: «Химки» крупно разделали «Крылья Советов» в насыщенном матче

24 Апреля 2022 • 15:56 Комментировать
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

Дуэль команд Сергея Юрана и Игоря Осинькина произошла в Подмосковье.

Протокол игры  
Химки 4:1Крылья Советов
  28'Глушенков Максим (0:1)
(1:1) Глушаков Денис45'   
(2:1) Мирзов Резиуан50'   
(3:1) Садыгов Илья88'   
(4:1) Солдатенков Александр90'   
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков ЗахарГригалава ГиаБоженов КириллГлушаков Денис  85' (Филин Александр (  85') Идову БрайнНабиуллин Эльмир   27'  46' (Мирзов Резиуан (  46') Сабович Бесард  46' (Магомедов Бутта (  46') Кухарчук Илья  80' (Садыгов Илья (  80') Руденко Александр Александрович  62' (Главчич Неманья (  62')
Запасные: Генералов ЕгорМамаев Павел
Ломаев ИванБейл Гленн   61'Солдатенков Александр   58'Гапонов ИльяГоршков Юрий   42'  86' (Липовой Данил (  86') Коваленко Александр  68' (Цыпченко Дмитрий (  68') Якуба Денис   37'   44'Ежов РоманСарвели Владислав  69' (Витюгов Максим (  69') Зиньковский Антон  85' (Пиняев Сергей (  85') Глушенков Максим  68' (Соколов Артём (  68')
Запасные: Гудков ЯнФролов ЕвгенийОвсянников БогданСмирнов ДанилаБарач МатеоБожин Сергей
24 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

«Химки» весной набрали отличный для аутсайдера ход – три победы подряд, окаймлённые двумя нулевыми ничьими, позволили им почти покинуть даже зону стыков. Но дело выживания ещё не сделано. В 26-м туре химчанам довелось принимать «Крылья Советов» – одну их самых привлекательных команд РПЛ по игре. Самарцам вылет не грозит точно, и они могут вести импровизированную борьбу за зону еврокубков, которой в чемпионате России больше нет.

Волжане привлекательней смотрелись в первом тайме. На 24-й минуте Ежов оказался в перспективной позиции, но побоялся взять на себя ответственность – либо пробить, либо прорваться сквозь пустую зону ближе к Лантратову. Вместо этого Ежов отпасовал влево Глушенкову, чей прострел был прерван обороной хозяев. Однако в скором эпизоде «Химкам» уже не повезло. После навеса на левый полуфланг со штрафного Гапонов сделал скидку, мяч пролетел мимо Солдатенкова, а Глушенков переправил его в ближний угол (0:1).

Дальше давление на ворота подмосковного клуба продолжилось. Наиболее убойный шанс имел Горшков, с лёта замыкавший левую штангу на подаче Глушенкова с правой стороны, – пробил не в самый угол и попал в Лантратова. Позже гости отошли назад, но ровной и спокойной концовки тайма у них не получилось. Самарцы сами придумали в свои ворота пенальти. Набиуллин подал со штрафного на дальнюю штангу, и мяч забрал Ломаев, однако недалеко от другой штанги Якуба зачем-то прихватил за футболку Тихого. Судья Алексей Матюнин не только поставил пенальти, реализованный Глушаковым в левый угол, но и выписал вторую жёлтую карточку Якубе.

После перерыва неудачи волжан удвоились – они пропустили новый гол, а также напоролись на ещё одно удаление, только теперь эти игровые события не были друг с другом связаны. Сначала гости во время подачи Глушакова с углового оставили в своей штрафной Мирзова абсолютно неприкрытым, и он скорректировал мяч по назначению ногой (2:1). Глушенков после передачи Коваленко из убойной дистанции отправил мяч выше створа, прежде чем Бейл в подкате неосмотрительно заехал прямой ногой в голеностоп Мирзова. Здесь тоже сказался ВАР. Матюнин второй раз обратился к помощи видеоповтора и предъявил нарушителю прямую красную карточку.

Надо отдать самарцам должное, они рук не опустили и играть не бросили. Но трудно сохранять стройность своих рядов, особенно оборонительных, если у тебя на два игрока меньше, а ты хочешь забить в чужие ворота. Глушаков, Главчич и Мирзов прощали визитёров, но в концовке те дрогнули сами. Ломаев выскочил в центр поля и подарил мяч Садыгову, поразившему пустые ворота, а Солдатенков после прострела Боженова срезал мяч в собственные ворота. 4:1. Химчане эффектно одерживают четвёртую победу за пять последних матчей, но остаются в зоне стыков.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 4:1 Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
окончен Рубин 1:0 Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
16:25 · Россия. Премьер-лига
Глушаков - лучший игрок триумфального для «Химок» матча
16:08 · Россия. Премьер-лига
Садыгов забил «Крыльям», воспользовавшись ошибкой Ломаева
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Спартак» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:37 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Матюнин удалил двух игроков «Крыльев Советов» в матче с «Химками»
15:33 · Россия. ФНЛ
«Ротор» — «Енисей»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15:05 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал своих кумиров
14:33 · Россия. Премьер-лига
Хапов высказался об игре Карпукаса
14:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:18 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Поездка на поезде никак не скажется на «Спартаке»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Цорн: У Тикнизяна сейчас сложный период в карьере
13:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-спортдиректор «Спартака» сравнил Соболева и Николсона
13:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Гунько: Матч с «Ростовом» не будет сверхрезультативным
13:43 · Россия. Премьер-лига
Худяков рассказал о конкуренции с Гилерме
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не продаст Агаларова менее чем за 10 миллионов 1
13:36 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: У «Спартака» не очень квалифицированный подбор игроков
Все новости
Рекомендуем