Юран: «Я требую большего»

В 26-м туре чемпионата российской Премьер-лиги праздник посетил улицу подмосковных «Химок» - ведущая отчаянную борьбу за выживание в высшей лиге команда одержала первую победу с крупным счетом в текущем сезоне. Это стало возможным в матче против самарских «Крыльев Советов» - «Химки» забили целых четыре мяча, а пропустили лишь единожды. Наставник подмосковного клуба доволен, однако он призвал своих футболистов не сбавлять обороты.

- Нормальная победа. Но этого мало. Я требую большего. Нужно набирать очки. Будем работать на следующий сезон. Самое главное — самоотдача запредельная, - заявил Юран, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».