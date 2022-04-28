Арбитр Матюнин: «После праздников подам жалобу в РФС на Хачатурянца»

Российский арбитр Алексей Матюнин намерен отстаивать свои интересы и подаст жалобу в РФС (Российский футбольный союз) на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Напомним, ранее глава Российской премьер-лиги после матча 26-го тура РПЛ «Химки» - «Крылья Советов» (4:1) назвал «безобразной» работу арбитров.

«Подтверждаю, что подаю жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца. Думаю, 2 или 3 мая сделаю это», — цитирует Матюнина «РБ Спорт».

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) выявила у Матюнина две ошибки в пользу «Химок». На 42-й минуте матча арбитр ошибся с назначением пенальти в ворота «Крыльев Советов» и неверно засчитал гол команды Игоря Осинькина на 50-й минуте.