Кавазашвили рассказал о будущем судьи Матюнина, провалившего проверку на полиграфе

Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили, который является членом комитета РФС по этике, поделился мнением о будущем рефери Алексея Матюнина, провалившего проверку на полиграфе. По его мнению, существуют два варианта развития ситуации.

В беседе с Metaratings.ru Кавазашвили заявил, что Матюнин либо продолжит свою карьеру, либо руководитель судейского корпуса линчует судью.

Напомним, что арбитр провалил проверку на детекторе лжи по итогам поединка между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).