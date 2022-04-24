​Где смотреть матч «Химки» - «Крылья Советов» онлайн

В воскресенье в 26-м туре Российской премьер-лиги лицом к лицу сойдутся «Химки» и «Крылья Советов».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Химки» относятся к числу команд, которые сражаются за сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. Выдав серию из пяти игр чемпионата без поражений, подмосковная команда рассчитывает успешно сыграть с «Крыльями Советов». Самарцы идут в таблице седьмыми и могут надеяться на билет в еврокубки.