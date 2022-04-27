Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны в РФС для прохождения полиграфа

Арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов вызваны в РФС для прохождения проверки на полиграфе из-за матча между «Химками» и самарскими «Крыльями Советов».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если арбитры откажутся от проверки на полиграфе, то они могут быть отстранены от работы на долгий срок. Напомним, что руководители ЭСК РФС признали, что Матюнин совершил две результативные ошибки, а именно неправильно назначил пенальти в ворота «крылышек» и ошибочно засчитал гол Мирзова.

Стоит отметить, что Алексей Матюнин был главным арбитром встречи, а Павел Шадыханов отвечал за ВАР.