Глушаков: «А говорили, я старый, списали меня»

Подмосковные «Химки» добились крупной победы в матче 26-го тура российской Премьер-лиги, это случилось в матче с самарскими «Крыльями Советов». Главным героем игры был признан полузащитник Денис Глушаков - 35-летний футболист не только забил гол, но и удачно ассистировал партнеру, записав на свой счет голевую передачу.

Он считает, что достойно ответил критикам, которые уже списали его со счетов после не самого лицеприятного расставания со «Спартаком».

- Говорили, что я старый. Меня списали. Буду играть пока есть силы. Результат есть, - цитирует Дениса Глушакова «Спорт-экспресс».