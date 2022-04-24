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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков - лучший игрок триумфального для «Химок» матча

24 Апреля 2022 • 16:25 Комментировать
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

В 26-м туре чемпионата российской Премьер-лиги праздник посетил улицу подмосковных «Химок» - ведущая отчаянную борьбу за выживание в высшей лиге команда одержала первую победу с крупным счетом в текущем сезоне. Это стало возможным в матче против самарских «Крыльев Советов» - «Химки» забили целых четыре мяча, а пропустили лишь единожды.

Немалый вклад в успех клуба внес полузащитник Денис Глушаков - он не только забил один из голов «Химок», но еще и сделал голевую передачу на партнера в эпизоде с другим голом. Именно он и был признан в итоге лучшим игроком этого матча, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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окончен Химки 4:1 Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
окончен Рубин 1:0 Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
Идет 45 минута Ростов 1:1 Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
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