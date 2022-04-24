Глушаков - лучший игрок триумфального для «Химок» матча

В 26-м туре чемпионата российской Премьер-лиги праздник посетил улицу подмосковных «Химок» - ведущая отчаянную борьбу за выживание в высшей лиге команда одержала первую победу с крупным счетом в текущем сезоне. Это стало возможным в матче против самарских «Крыльев Советов» - «Химки» забили целых четыре мяча, а пропустили лишь единожды.

Немалый вклад в успех клуба внес полузащитник Денис Глушаков - он не только забил один из голов «Химок», но еще и сделал голевую передачу на партнера в эпизоде с другим голом. Именно он и был признан в итоге лучшим игроком этого матча, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.