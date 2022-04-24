Зиньковский — о судействе: «Химкам» помогли! Это было небольшое убийство»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:4).

«Это было небольшое убийство. «Химкам» надо было, им и помогли. Нам же не надо, мы же ни за что не боремся — наверное, поэтому», — приводит слова Зиньковского Sport24.

26-летний футболист привёл в пример несколько эпизодов, когда главный арбитр встречи Алексей Матюнин не фиксировал нарушения со стороны игроков соперника. В частности, Зиньковский отметил момент, когда забивал Резиуан Мирзов. Игрок «Крыльев» считает, что полузащитник «Химок» оттягивал за руку футболиста самарцев Александра Коваленко, но судья промолчал.

После 26 туров «Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков. «Химки» — 13-е с 28 баллами.