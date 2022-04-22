Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жена Глушакова станет корреспондентом

22 Апреля 2022 • 18:06 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
24.04 14:00

Жена полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова Ксения Коваленко готовится к дебюту в роли корреспондента. Со следующей недели футболистка московского ЦСКА и сборной примет участие в Winline Медиалиге.

В Winline Медиалиге Ксения Коваленко должна будет выполнять роль корреспондента с бровки поля. Об этом стало известно после сообщений от российского телеграм-канала «Первый спорт». Отмечается, что сам Глушаков также должен принять участие в мероприятии.

Напомним, что в марте прошлого года у Дениса Глушакова и Ксении Коваленко родилась дочь, которую пара назвала Милой. Ранее Коваленко также снималась в фильме «Нефутбол».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Ксения Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
19:03 · Россия. Премьер-лига
Промес не сыграет против «Ростова» в 26-м туре РПЛ
18:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева сообщил о готовности футболиста остаться в «Рубине»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Жена Глушакова станет корреспондентом
17:15 · Кубок России
Бышовец: «Хочется, чтобы победитель определялся на поле»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука: «Его восстановление подходит к завершению»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Нас ждет тяжёлый матч в Краснодаре»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о том, как влияют матчи «Динамо» на его команду
15:01 · Россия. Премьер-лига
Шамиль Газизов: «Игра с Уралом матч жизни? Нагнетать обстановку смысла нет»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо рассказал о будущем своего клиента
14:31 · Россия. Премьер-лига
Контракт Семака с «Зенитом» может быть продлен автоматически при выполнении одного условия 1
14:18 · Кубок России
Дмитрий Комбаров назвал финалистов Кубка России
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» может стать единственным клубом из РПЛ, который проведёт сборы за границей 1
13:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшее место для летних сборов в России
13:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Насмешили слова Соболева о том, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы
13:00 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Зениту» нужно продлить контракт с Семаком 2
Все новости
Рекомендуем