Жена Глушакова станет корреспондентом

Жена полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова Ксения Коваленко готовится к дебюту в роли корреспондента. Со следующей недели футболистка московского ЦСКА и сборной примет участие в Winline Медиалиге.

В Winline Медиалиге Ксения Коваленко должна будет выполнять роль корреспондента с бровки поля. Об этом стало известно после сообщений от российского телеграм-канала «Первый спорт». Отмечается, что сам Глушаков также должен принять участие в мероприятии.

Напомним, что в марте прошлого года у Дениса Глушакова и Ксении Коваленко родилась дочь, которую пара назвала Милой. Ранее Коваленко также снималась в фильме «Нефутбол».