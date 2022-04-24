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Осинькин: «Мы играли с преимуществом, но некоторые ситуации перевернули всё с ног на голову»

24 Апреля 2022 • 16:48 Комментировать
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура РПЛ.

«В первом тайме мы играли с преимуществом, но есть много ситуаций, которые способны перевернуть игру с ног на голову, и сегодня это произошло: пенальти, карточки, всё на тоненького. В нашу сторону прилетело всё, что можно», — приводит слова Осинькина Sport24.

Специалист также подверг критике судейство в этом матче. Напомним, главный арбитр встречи Алексей Матюнин удалил сразу двух игроков самарцев — полузащитника Дениса Якубу и защитника Гленна Бейла.

«Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом случайно попадает в ногу Мирзова. В чём его вина? Все тренеры сейчас обсуждают это между собой», — заявил Осинькин.

После этого поражения «Крылья Советов» продолжили занимать 7-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, сохранив в своём активе всё те же 38 очков. Следующий матч подопечные Осинькина проведут 1 мая против «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Игорь Осинькин
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окончен Химки 4:1 Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
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