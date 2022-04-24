В матче 26-го тура РПЛ «Химки» на своем поле крупно победили «Крылья Советов» со счетом 4:1.

В конце матча защитник «Химок» отправил мяч на чужую половину поля. Голкипер «Крыльев Советов» Илья Ломаев подобрал мяч и в центре поля попытался сделать финт Зидана, но форвард хозяев Илья Садыгов отобрал мяч у вратаря и поразил пустые ворота.

Победа позволила «Химкам» набрать 28 очков, и команда осталась на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана по-прежнему сражается за то, чтобы остаться в РПЛ. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмом месте.