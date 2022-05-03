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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья Матюнин: Подтверждаю, я подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца

03 Мая 2022 • 20:02 Комментировать
Химки
4:1
Крылья Советов
окончен

Российский рефери Алексей Матюнин подтвердил информацию о том, что он подал жалобу на Ашота Хачатурянца, который является президентом РПЛ.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», – приводит слова Матюнина «Чемпионат».

Напомним, что причиной подобной жалобы стало высказывание Хачатурянца после матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1), в котором глава РПЛ заявил, что судейство было «безобразием».

Стоит отметить, что согласно вердикту ЭСК РФС, Матюнин ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» (42-я минут), а также ошибочно засчитал гол «Химок» (50-я минута).

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Матюнин Ашот Хачатурянц
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