В «Локомотиве» приняли решение по поводу решившего покинуть клуб Пабло

Московский «Локомотив» принял решение по поводу своего бразильского защитника Пабло, который изъявил желание покинуть российский клуб после разрешения Международной федерации футбола (ФИФА) легионерам российской Премьер-лиги в одностороннем порядке приостановить свои контракты и перейти в любой клуб из другой страны вне трансферного окна.

Председатель совета директоров «железнодорожников» Александр Плутник сообщил журналистам, что в клубе не намерены вести борьбу за удержание изъявивших желание уйти иностранцев. Что касается Пабло, то «Локомотив» намерен в ближайшее время продать игрока, и соответствующее предложение уже имеется.

«Получили предложение по Пабло, рассматриваем. Аренда? Полноценный трансфер», – приводит слова Александра Плутника «Спорт-Экспресс».

Пабло пришёл в «Локомотив» в январе 2021 года из «Бордо». За год 31-летний защитник провёл за московский клуб 31 официальный матч во всех турнирах, забив 2 гола. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро.