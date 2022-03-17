«Локомотив» не ведет переговоры с тренером молодежной сборной России Галактионовым

Пресс-служба «Локомотива» заявила о том, что никаких контактов с главным тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым в данный момент нет.

В интервью «Чемпионату» сообщили, что информация о переговорах между тренером и железнодорожниками не соответствует действительности. Клуб не ведет никаких переговоров с Галактионовым.

1 марта «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Маркуса Гисдоля. Он проработал в команде чуть более трех месяцев.

После 21 тура «Локо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники набрали 31 очко в 20 матчах.