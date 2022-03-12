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Масалитин – о ситуации в «Локомотиве»: «Из локомотива сделали паровоз»

12 Марта 2022 • 12:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
3.35 3.25 2.25
Через 4 ч. 42 мин.
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «армейцами».

«Фаворита назвать сложно. В сегодняшних реалиях мы не знаем, чего ждать завтра. В один момент могут отозвать всех легионеров и всё будет с чистого листа. Если сравнивать перестройки «Локомотива» и ЦСКА за зимнее трансферное окно, то лучше перестройка вышла, конечно, у ЦСКА. «Армейцы» здорово укрепились, приобретения приносят пользу. У «Локомотива» ещё неизвестно, будет ли играть новый нападающий Кухта. Он может доставить массу неприятностей обороне ЦСКА, хорошее приобретение. «Армейцы» показывают качественный футбол, но пока команда несыгранная. Ещё неизвестно, будет ли играть Заболотный. Когда все в порядке, всё ровно у них, приятно смотреть. Мало поперечных передач и передач назад, игра заточена на атаку.

О «Локомотиве» сейчас такого не скажешь. Непонятно, что творится с руководством тоже. Один пришёл, потом убежал в «Манчестер Юнайтед» и оставил команду. Потом убежал и тренер. Так же нельзя. Из локомотива сделали паровоз. Когда паровоз начинает трогаться, много пара, а колёса на месте. Пар рассеивается и только потом паровоз начинает трогаться и набирать ход. Пока, скажем так, пара много, шума много, а колёса на месте. При Сёмине команда была претендентом на чемпионство, показывала добротную игру в еврокубках, а сегодня «Локомотив» не впечатляет. Что будет дальше, не знаю. Может быть, поменяется что-то в лучшую сторону. Хотелось бы верить. Хочется, чтобы очередной проект не потерял себя в наших реалиях, а к этом сейчас всё идёт. Пришли, деньги вырвали, а результата нет. За «Локомотив» очень-очень тревожно.

ЦСКА начал чистить свои авгиевы конюшни. Распродали ненужных легионеров, удачно продали своих воспитанников. Команда усилилась удачно. Хочется верить, чтобы продолжалось всё такими темпами. Думаю, вполне реально тогда было бы побороться за второе место», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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