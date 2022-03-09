Тренер ЦСКА: «С Языджи общаемся на азербайджанском»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился впечатлениями о новичке команды Юсуфе Языджи.

«С Языджи мы познакомились на сборах, общались на азербайджанском. Он любит после тренировок оставаться на 20-30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных», — цитирует Крамаренко azerisport.com.

Также специалист отметил важность зимних приобретений ЦСКА, повлиявших на успешные результаты команды.

После возобновления российского чемпионата, ЦСКА провел три официальных встречи, в каждой из которых взял верх. В этих поединках на счету Языджи 2 забитых мяча. На данный момент армейцы располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.