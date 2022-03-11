Гершкович похвалил селекцию ЦСКА

Член исполкома РФС и бывший игрок «Динамо» Михаил Гершкович похвалил зимнюю селекцию ЦСКА, отметив качественное усиление состава армейцев.

«Армейцы заметно усилили состав в зимнее трансферное окно. Мне очень понравились два легионера: Юсуф Язиджи и Хорхе Карраскаль. Думаю, в ближайшем будущем именно эти футболисты будут задавать тон игре ЦСКА», цитирует Гершковича Betonmobile.ru.

Гершкович также отметил универсальность турецкого новичка, который после травмы Антона Заболотного, начал играть в атаке. Футболист считает, что Язиджи отлично справляется с этой ролью и может составить опасный дуэт с нападающим сборной России, когда тот вернётся в состав команды.