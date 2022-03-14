«Локомотив» объявил о трансфере Пабло в бразильский «Фламенго»

Защитник «Локомотива» Пабло продолжит карьеру в бразильском клубе «Фламенго», сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Футбольный клуб «Локомотив» и бразильский «Фламенго» достигли соглашения о трансфере защитника Пабло Кастро.

Мы благодарны Пабло за игру в составе «Локомотива» и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте команды.

30-летний Пабло стал игроком «Локо» зимой 2021 года. За это время он сыграл за команду 31 матч и забил 2 гола.

В текущем сезоне «Локомотив» после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре железнодорожники проведут гостевой матч против «Ахмата».