ЦСКА снова добил соперника на последних секундах: Язиджи уложил на лопатки «Локомотив»

Московское дерби стало главным матчем субботы – «Локомотив» принимал ЦСКА.

Олег Пашинин против Алексея Березуцкого. В золотые времена «Локомотива» и ЦСКА бились защитники друг с другом на футбольном поле, теперь доросли до тренерской скамейки. Рядом ещё Дмитрий Лоськов, Василий Березуцкий. Растут специалисты, это радует. Правда, грусть навевает решающее влияние легионеров. ЦСКА шикарно затарился зимой, Язиджи уже принёс три победы в трёх матчах 2022-го года.

Собственно, все 4 новичка ЦСКА по традиции появились в старте. Неожиданностью стало появление Мухина, помогавшего Гбамену в центре поля, а вот в нападении только Медина, Карраскаль и Язиджи. У «Локо» уже привычная пара форвардов Кухта – Изидор, запугавшая «Химки» в прошлом туре.

Московское дерби разгонялось небыстро. Команды присматривались друг к другу, отнеслись к сопернику с уважением. Постепенно стали спасать ситуацию стандарты. Юсуa Язиджи очень круто навешивал от угла поля, уже со второго корнера создав дикую суматоху в штрафной площади «Локо». Повезло хозяевам, что Дивеев не сумел протолкнуть мяч в борьбе. «Железнодорожники», кстати, тоже ответили корнером. После углового пробил Кухта, но попал точно в Акинфеева.

Обменялись команды ещё парой уколов, заставили голкипером попрыгать, а под конец тайма сподобились и на голы. Первым отличился Язиджи. Юсуф сам же запустил в прорыв Зайнутдинова, опасно прострелившего. Отскок, рикошет и сам же турок набегает, завершая разогнанную атаку. «Локо» ответил за три минуты. Прострел Живоглядова удачно пропустили Бийол с Дивеевым, а подарком воспользовался Изидор, расстрелявший Акинфеева мощным ударом – 1:1.

Весело начался и второй тайм. Гбамен ужасной передачей подарил мяч Кухте. Ян запустил в чужую штрафную площадь Жемалетдинова, который вышел один на один с Акинфеевым, но сильно сблизился с вратарем. Обыграл Игоря, пробил с острого угла, но в пустые ворота не попал. А в концовке матча простил уже ЦСКА. Навес от Языджи последовал с левого края, Дзагоев головой скидывал на линию вратарской, а Гбамен там опередил всех, но с близкой дистанции пробил мимо цели.

Не позволил случиться ничейному результату Язиджи. Опять Юсуф выдал шикарную передачу от угла поля, пошла скидка на угол вратарской, а там уже Марио Фернандес решил эпизод – 1:2. В московском дерби была зафиксирована поздняя победа «армейцев», чем-то напомнившая матч с «НН». ЦСКА в 2022-м году ещё очков не терял.