Лоськов исполнит обязанности главного тренера «Локомотива» в дерби с ЦСКА

Дмитрий Лоськов будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

В прошлом туре в игре с «Химками» специалист отсутствовал из-за болезни.

Также пресс-служба красно-зелёных отметила, что подготовкой команды занимается Марвин Комппер.

Московское дерби состоится в субботу, 12 марта, на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Локомотив» занимает 6-место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — 4-е. Коллективы разделяют 5 очков, однако армейцы провели на одну игру больше.