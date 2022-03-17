Решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» признано верным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура против ЦСКА правильным.

Споры вызвал эпизод, произошедший на 52-й минуте матча, когда игрок армейцев Бахтияр Зайнутдинов упал в штрафной площади железнодорожников после контакта с защитником красно-зелёных Дмитрием Бариновым.

ЭСК постановил, что контакт был инициирован игроком атакующей команды. Футболист «Локомотива» двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, обслуживал игру Сергей Иванов.

Встреча завершилась победой ЦСКА (2:1). Армейцы вышли на чистое 3-е место в турнирной таблице, обогнав «Сочи». «Локомотив» же не смог приблизиться к лидирующей тройке и остался 7-м.